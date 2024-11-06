«Громко нигде не называйте»: Матвиенко пошутила над фамилией первого замглавы Минздрава

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила над фамилией первого заместителя министра здравоохранения России Владимира Зеленского, посоветовав ему громко нигде ее не называть. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала Матвиенко.

В ответ чиновник улыбнулся и развел руками.

Фамилия первого замминистра совпадает с фамилией президента Украины Владимиром Зеленским. Таким образом, они еще и тезки.

До этого, в конце октября, Матвиенко дала совет другому чиновнику — мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Она рекомендовала ему почаще пользоваться общественным транспортом.

В ходе «Часа субъекта» в Совфеде спикер зачитала обращение одной из жительниц города, которая пожаловалась, что долго не могла уехать с остановки ТРЦ «Гринвич» в центре города. Сначала автобуса просто не было, а потом стали приезжать переполненными.

Матвиенко предложила мэру попробовать уехать с «Гринвича» в переполненном транспорте.

Ранее Матвиенко рассказала о новой российской идентичности.