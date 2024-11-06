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В ХАМАС ответили Трампу на желание «остановить все войны»

В ХАМАС призвали Трампа учиться на ошибках Байдена из-за желания завершить войны

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Andrew Harnik/AP

Республиканцу Дональду Трампу предстоит проверить, сможет ли он прекратить конфликт на Ближнем Востоке в течение нескольких дней, как он неоднократно заявлял ранее, сообщил в беседе с Reuters представитель ХАМАС Сами Абу Зухри.

«Поражение Демократической партии – расплата за преступную позицию ее руководства в вопросе Газы. Мы призываем Дональда Трампа извлечь урок из ошибок Джо Байдена», — сказал он.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Кроме того, республиканец сообщил избирателям о своей готовности «остановить хаос» на Ближнем Востоке. По словам кандидата в президенты США, это поможет ему предотвратить начало очередной мировой войны.

Ранее Трампа призвали избегать «поспешных сделок» по Украине.

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