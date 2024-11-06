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Миллиардер Сакс назвал Харрис «вчерашними новостями», которые завтра «никто не включит»

Миллиардер Сакс считает, что речь Харрис о поражении никто не будет слушать

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Миллиардер Дэвид Сакс высказал мнение о том, что речь Камалы Харрис о поражении на выборах никто не будет слушать, поскольку это «вчерашние новости». Об этом Сакс написал в Х.

«Ждать день, чтобы произнести речь о признании поражения, было большой ошибкой. Завтра Камала буквально станет вчерашними новостями. Никто даже не включит ее», — заявил он.

Примечательно, что сама Харрис не планирует выступать перед сторонниками в ночь на 6 октября.

Причина поражения Харрис, по мнению американской чиновницы Стайл, заключается в том, что она поддерживает политику Израиля в отношении сектора Газа.

Стейн считает, что введение эмбарго на поставки оружия Израилю помогло бы помочь вице-президенту США выиграть на выборах. По ее мнению, США занимается «экспортом насилия» и тратит слишком много денег на вооружения для других государств.

Тем временем, Дональд Трамп официально избран президентом Соединенных Штатов после того, как он набрал 270 голосов выборщиков.

Ранее Медведев заявил, что с Камалой Харрис «покончено».

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