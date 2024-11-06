Кандидат в президенты США Стайн назвала причину поражения Харрис на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис потеряла множество голосов американцев из-за своей поддержки политики Израиля в секторе Газа. Такое мнение высказала кандидат на пост главы государства от Партии «зеленых» Джилл Стайн в интервью телеканалу Asharq News.

По мнению Стайн, Харрис могла бы потребовать введения эмбарго на поставки оружия Израилю, что могло бы помочь ей победить на выборах, но она этого не сделала.

Политик считает, что США превратились в «крупнейшего экспортера насилия», а половина бюджета американского конгресса тратится на вооружения для иностранных государств, хотя средств для решения проблем простых людей не хватает.

Стайн добавила, что Харрис также не получила поддержки американцев, поcкольку она не убедила их в том, что решит их проблемы.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

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Ранее Трамп объявил начало «золотого века Америки».