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Медведев заявил, что с Харрис «покончено»

Медведев: с Харрис покончено, а цели СВО будут достигнуты

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Brian Snyder/Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в социальной сети X, что с кандидатом в президенты США от Демократической Партии Камалой Харрис «покончено».

«Пусть она (Харрис. — «Газета.Ru») продолжает заразительно кудахтать. Цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты», — написал Медведев.

Также зампред Совбеза России заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не любит тратить деньги на «разных прихлебателей и приживалок», в числе которых находится Украина. Однако Медведев подчеркнул, что «система сильнее».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов).

Трамп уже выступил перед своими сторонниками в штате Флорида на фоне продолжающегося подсчета голосов по итогам президентских выборов. Республиканец назвал себя 47-м главой государства. Также политик заявил, что не планирует «развязывать войны» в случае своей победы.

Ранее Лукашенко назвал Трампа победившим президентом.

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Выборы в США - 2024
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