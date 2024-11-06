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ФБР обвинило Россию в минировании избирательных участков в США

ФБР: угрозы минирования избирательных участков в США исходят из России

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Reuters

Угрозы минирования избирательных участков в США якобы приходят с российских доменов электронной почты. Об этом заявило Федеральное бюро расследований (ФБР) США, сообщает РИА Новости.

«ФБР известно об угрозах взрыва на избирательных участках в нескольких штатах, многие из которых, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты», — сказано в заявлении ведомства.

Как утверждают в бюро, пока «ни одна из угроз не была признана достоверной».

4 ноября государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер обвинил Россию в якобы ложных угрозах взрывов бомб на избирательных участках в округе Фултон.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.

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Выборы в США - 2024
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