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Захарова посоветовала США решать «собственные проблемы»

Захарова: США стоит замолчать о демократии, пока не решат собственные проблемы

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Властям США следует решить «собственные проблемы», прежде чем заниматься оценкой демократий в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам политика, американское правительство не может давать оценку демократического строя и проблем прав человека до тех пор, пока эти вопросы не решатся внутри государства.

«После этого всего США — не только официальный Вашингтон, а США со всеми их политологами, гражданскими активистами, специалистами по демократиям — должны замолчать относительно оценки качества демократий, правочеловеческой проблематики, пока они не решат свои собственные проблемы», — заявила она.

Согласно результатам exit poll, проведенного телеканалом CNN среди граждан США, 35% респондентов считают главным вопросом демократию. Еще 31% опрошенных назвали экономику. Около 25% опрошенных выделили такие проблемы, как аборты и иммиграция. Меньше всего граждан (4%) указали на международную политику как на ключевую для США.

Ранее посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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