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Экс-канцлер Австрии надеется на установление мира на Украине в связи с победой Трампа

Бывший канцлер Австрии рассчитывает на мир на Украине из-за победы Трампа

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Eloisa Lopez/Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду на установление мира на Украине в связи с победой Дональда Трампа на выборах. Об этом он написал в Х.

«Новое руководство открывает новые возможности для установления мира», — написал он.

Курц также заявил, что украинский вопрос должен стать наиболее приоритетным после переизбрания президента США, и поздравил Трампа с победой на выборах.

Свои поздравления высказал и украинский лидер Владимир Зеленский. В той же социальной сети он отметил, что рассчитывает на поддержку США в ходе конфликта с Россией.

«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал он.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал возвращение Трампа в Белый дом «историческим», а также отметил, что переизбрание республиканца — пример мощного подтверждения приверженности великому союзу Израиля и Америки.

Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин продолжит выстраивать отношения с Вашингтоном после победы Трампа.

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