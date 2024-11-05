На выборах президента США кандидат от республиканцев Дональд Трамп наберет большее число голосов, однако победу присудят его сопернице от Демократической партии Камале Харрис. С таким заявлением в беседе с «МК» выступил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Он подчеркнул, что результаты голосования ему уже понятны.

«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают так же, как было в 2020-м году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями», — сказал Вассерман.

Парламентарий напомнил, что четыре года назад, когда победил Джо Байден, на избирательных участках находились толпы активистов от Демпартии США, которые не пускали республиканцев на голосование или проверку подсчета.

Вассерман также заявил, что для России Камала Харрис будет предпочтительным президентом, поскольку Соединенные Штаты будут максимально разобщены, и она доведет страну до гражданской войны.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Хейли призвала голосовать за Трампа, несмотря на «ненависть миллионов».