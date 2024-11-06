Трамп завершил свое победное выступление танцем

Кандидат в президенты США Дональд Трамп завершил свое победное выступление коротким танцем под песню Y.M.C.A. Видео публикует Reuters.

Президент Дональд Трамп начал использовать эту песню для завершения своих митингов во время кампании по переизбранию в 2020 году. Также она играла из громкоговорителей, когда Трамп последний раз поднимался на Air Force One 20 января 2021 года, направляясь во Флориду перед инаугурацией Джо Байдена.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

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Ранее в штабе Трампа назвали неожиданными успешные результаты на выборах.