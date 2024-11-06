В штабе Трампа назвали неожиданными успешные результаты на выборах

В штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа заявили, что не ожидали, что политик добьется настолько хороших результатов в ходе прошедших выборов.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Новость дополняется.

Ранее газета The Hill отдала Трампу победу на выборах президента США.