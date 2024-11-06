Лукашенко назвал Трампа победившим президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республиканца Дональда Трампа победителем на выборах в США. Такое заявление белорусский лидер сделал на открытии бассейна международного стандарта в Минске, его слова передает БелТА.

На открытии бассейна президент Белоруссии отметил, что сегодня в Соединенных Штатах социализм – «матерное слово». Такое заявление лидер сделал накануне дня Октябрьской революции, который отмечается в стране 7 ноября.

«Даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она социалистка и коммунистка», — отметил Лукашенко на мероприятии.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендовали бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы им необходимо было получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

Ранее NBC News сообщил о «траурном настроении» у сторонников Харрис.