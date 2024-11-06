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В Венгрии оценили шансы на урегулирование украинского конфликта после победы Трампа

Сийярто: победа Трампа повышает шансы на урегулирование конфликта на Украине

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США повышает шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, у Венгрии есть большая надежда на то, что сотрудничество с США «вернется на круги своя», поскольку страны разделяют схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей.

«И есть больше шансов, чем когда-либо, что спустя почти тысячу дней на Украине наконец-то снова воцарится мир!» — добавил глава МИД.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

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Выборы в США - 2024
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