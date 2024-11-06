В штабе Трампа иронизируют над пессимизмом команды Харрис

Представитель штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Кэролайн Ливитт иронично отозвалась о пессимизме команды Камалы Харрис, о чем говорит ее реакция в соцсети Х.

Пресс-секретарь штаба прокомментировала сообщение газеты The New York Times о том, что сторонники Харрис окончательно разочаровались в предварительных результатах выборов и стали расходиться «в крайне подавленном» настроении. Об этом написал ТАСС.

«Похоже, от радости ничего не осталось», — написала у себя Ливитт.

Вместо того, чтобы дождаться окончательных результатов, команда Харрис выключила звук на телевизорах, где транслировались выборы, и включила музыку.

Победу Трампа, тем временем, обсуждают во всем мире. Так, французский политик Флориан Филиппо написал в своих социальных сетях: «Разгромная победа Трампа!»

Для того, чтобы победить на выборах, кандидатам следует набрать как минимум 270 голосов выборщиков. Трамп набрал уже 277 голосов.

Ранее в конгрессе США Трампа назвали избранным президентом.