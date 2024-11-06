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Трамп побеждает в округе, где на него совершили покушение летом

NBC: Трамп побеждает в округе в Пенсильвании, где на него совершили покушение

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп одерживает победу в округе Батлер в штате Пенсильвания, где в июле 2024 года на него было совершено покушение. Об этом сообщает телеканал NBC.

В этом округе Трамп набирает 65,9% голосов. В целом, как сообщает Associated Press, по штату Пенсильвания, который дает 19 голосов выборщиков, Трамп побеждает с 51% по итогам подсчета 84% голосов.

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее The New York Times рассказала о кадровом кризисе в Секретной службе США.

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