Лидирующий на выборах президента США Трамп обратится к сторонникам

Кандидат в президенты США от Демократической партии Дональд Трамп, который по предварительным результатам обработки бюллетеней лидирует на выборах, возможно, скоро обратится к сторонникам в городе Палм-Бич в штате Флорида. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп направляется в конференц-центр, где в настоящее время его сторонники следят за ходом объявления предварительных результатов. Поместье политика также находится в Палм-Бич.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Последние участки закроются в 9:00 по Москве. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Окончательно исход выборов пока не ясен, соперники надеются на успех в семи главных колеблющихся штатах. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Fox News предрек Харрис проигрыш на президентских выборах в США.