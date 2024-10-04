The New York Times рассказала о кадровом кризисе в Секретной службе США

В 2024 году Секретная служба США, занятая охраной высшего руководства страны, столкнулась с массовыми увольнениями агентов по собственному желанию. Об этом пишет The New York Times.

Основными причинами оттока сотрудников названы частая сверхурочная работа, которая могла не оплачиваться, фаворитизм и отставание во внедрении новых технологий. Кроме того, плохую службу сослужила инициатива по повторному приему на работу вышедших на пенсию агентов, из-за чего многие сотрудники увольнялись, чтобы потом получать зарплату и пенсию одновременно. Это не могло продолжаться вечно, и в конце концов они уходили окончательно.

Из публикации следует, что Секретная служба США в целом находится в кризисе: требования при приеме на работу упали, по-настоящему квалифицированных сотрудников становится все меньше, подготовка хромает вплоть до того, что спортивный зал для тренировок по борьбе регулярно затопляется при дожде.

При этом 2024 год был одним из самых напряженных: в США состоялся саммит НАТО, прошли партийные съезды по выдвижению кандидатов на выборы, многочисленные предвыборные мероприятия и т.д. (Кандидату от республиканцев Дональду Трампу как бывшему главе государства также положена пожизненная охрана. — прим. ред.).

Несмотря на прилагаемые руководством службы усилия и выделение дополнительных $231 млн на покрытие дополнительных расходов, решить основные проблемы пока не удалось, говорится в статье.

13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

15 сентября Секретной службе удалось предотвратить второе покушение на него. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Секретная служба США работает в рамках Генассамблеи ООН.