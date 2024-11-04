В Совфеде рассказали, к чему приведет победа Санду на выборах президента Молдавии

Победа Майи Санду на выборах президента Молдавии приведет республику к новым испытаниям. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Вымученная победа во втором туре президентских выборов Майи Санду предсказуемо ведет Молдавию к новым испытаниям», — отметил он.

Карасин подчеркнул, что Санду победила «в основном за счет контролируемой зарубежной диаспоры». Он обратил внимание, что среди населения республики «слишком велик разлом».

«Равно как и аппетиты Евросоюза и Запада в целом в расчете на подчинение Кишинева собственным интересам и планам», — продолжил Карасин.

По его мнению, что Санду будет сложнее управлять Молдавией. При этом Карасин добавил, что РФ рассчитывает «на традиции добрых отношений» и будет делать для этого все необходимое.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее Захарова заявила о многочисленных фальсификациях, учиненных властями Молдавии на выборах.