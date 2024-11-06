AP сообщило об увеличении отрыва Трампа от Харрис по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает на выборах 230 голосов выборщиков, опережая своего оппонента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, у которой 187 голосов. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press (AP).

Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов выборщиков из их общего количества в 538.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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По данным телеканала Fox News, Трамп вырвался в лидеры в шести из семи колеблющихся штатов: Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Аризоне. При этом в Неваде пока не известны результаты обработки бюллетеней.

Ранее букмекеры оценили шансы Трампа на победу в 94%.