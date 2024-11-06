Трамп вырвался в лидеры в шести колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вырвался в лидеры в шести из семи колеблющихся штатов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, по результатам обработки 90% бюллетеней в штате Джорджия (16 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы) Трамп набирает 51,11%. Его оппонент, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отстает с 48,19% голосов.

В Северной Каролине (16 голосов выборщиков) в данный момент обработано 85,7% бюллетеней. В штате Трамп лидирует с 50,77% голосов, у Харрис — 48,12%. При этом в Пенсильвании (19 голосов выборщиков) экс-глава Белого дома набирает 50,72% голосов по итогам обработки 65,97% бюллетеней. У вице-президента США — 48,34%.

В штате Мичиган (15 голосов выборщиков) обработано 26,35% бюллетеней. Там Трамп лидирует с 51,1% против 47,16% у Харрис. В Висконсине (10 голосов выборщиков) по результатам обработки 59,17% бюллетеней у экс-главы государства 50,29% голосов, у вице-президента — 48,24%.

В колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков) Трамп лидирует с 49,66% голосов против 49,53% у Харрис. В Неваде пока не известны результаты обработки бюллетеней.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее американская газета признала, что у Трампа есть все шансы на победу.