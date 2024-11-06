Американский политик заявила о влиянии опросов на результаты выборов

Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки. Такое мнение высказала член палаты представителей США и сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин в эфире шоу Такера Карлсона на YouTube, посвященном выборам в США.

Она заявила, что наблюдает массовую дезинформацию в СМИ, распространяемую демократами и республиканцами.

«И она используется для того, чтобы повлиять на мнение людей. А также подталкивает их к определенным действиям», — сказала Грин, отвечая на вопрос об опросах населения.

Сторонница Трампа привела в пример постоянные нападки на политика с целью внушить американцам не голосовать за него.

По ее мнению, если каждый день в СМИ пишут, что Трамп — фашист, Гитлер и диктатор, а также что он проигрывает по всем опросам, то это приведет к тому, что его сторонники с меньшей вероятностью проголосуют за него.

Exit poll телеканала CBS News показал, что более половины сторонников кандидата в президенты от Республиканской партии не уверены в честности проведения выборов.

«Игла» The New York Times прогнозирует победу Трампа на выборах с вероятностью 79%.

Ранее стало известно, сколько Трамп и Харрис потратили на свои кампании.