В Конгрессе возмутились новым пакетом помощи Украине от Байдена

Новый многомиллиардный пакет помощи Украине показывает, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы своего народа на последнее место, считает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщается в ее X (ранее Twitter).

Она подчеркнула, что Байден и Харрис выделяют очередные $6 млрд украинской стороне, в то время, когда многие американцы не могут позволить себе купить продуктов.

Накануне сообщалось, что США планируют объявить о выделении военной помощи Киеву на сумму более $8 млрд 26 сентября.

25 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров.

По словам министра, Украина работает с Евросоюзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Великобританией, Францией, Германией, Соединенными Штатами, а также десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме.

Ранее Нидерланды запланировали направить Украине новый пакет помощи.