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Бут рассказал, что в тюрьмах США не проводят выборы

Бут: в тюрьмах США не проводят выборы, поскольку заключенные поражены в правах

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В тюрьмах США не проводят выборы, поскольку заключенные поражены в правах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский предприниматель и депутат законодательного собрания Ульяновской области, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с Соединенными Штатами.

По его словам, заключенные в США, как правило, полностью лишены права голосовать. Об этом говорится в законодательстве Соединенных Штатов, как федеральном, так и отдельных штатов, обратил внимание бизнесмен.

«Многие из них (отбывающих наказание. — «Газета.Ru») лишаются этого права и в дальнейшем, после освобождения из мест заключения, имея судимость, так же, как и права получать какие-либо социальные выплаты», — сказал Бут.

Он также отметил, что в американских тюрьмах содержится почти четверть заключенных мира. Речь идет о свыше 3,5 млн человек, уточнил предприниматель.

60-е выборы президента США проходят 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой.

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Выборы в США - 2024
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