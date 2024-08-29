Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и создатель соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг проведет остаток жизни в тюрьме, если решит вмешаться в президентские выборы. Об этом пишет газета Politico.

Политик написал в своей книге «Save America», которая должна быть опубликована 3 сентября, что глава Meta готовил заговор против него во время выборов 2020 года, и заявил, что генеральный директор Meta «проведет остаток своей жизни в тюрьме», если сделает это снова.

В книге есть фотография встречи Трампа с Цукербергом в Белом доме. Под фотографией экс-президент пишет, что создатель Facebook со своей женой приходил в Овальный кабинет, чтобы увидеться с ним.

По его словам, Цукерберг «был таким милым, как только мог», при этом замышляя заговор против него. Как отмечает Politico, Трамп имеет в виду взнос в размере $420 млн, который Цукерберг и его жена Присцилла Чан сделали во время выборов 2020 года для финансирования избирательной инфраструктуры.

«Он сказал мне, что на Facebook нет никого, похожего на Трампа. Но в то же время и по какой-то причине он настроил его против меня. Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то противозаконное, то проведет остаток своей жизни в тюрьме — как и другие, кто смошенничает на президентских выборах 2024 года», — приводит издание фрагмент из книги.

До этого Bloomberg сообщал, что Цукерберг не станет поддерживать Трампа или президента США Джо Байдена.

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