Харрис обогнала Трампа по числу голосов выборщиков в Нью-Йорке

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержала победу в Нью-Йорке, получив голоса еще 28 выборщиков. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press (AP).

По расчетам агентства после обработки 17% бюллетеней, Харрис получает 71,2% голосов , а ее соперник республиканец Дональд Трамп — 28,8%.

По данным AP, в настоящее время Трамп более чем вдвое опережает свою соперницу по числу голосов выборщиков.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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