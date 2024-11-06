«Мстители» пришли на избирательные участки в США

Актеры из каста «Мстителей» пришли на избирательные участки, чтобы поддержать кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

На избирательные участки на территории студенческих кампусов в университетах штата Пенсильвания для мотивации студентов были приглашены актеры Марк Руффало (исполнитель роли Халка), Дон Чидл (сыгравший Воителя) и Пол Радд (известный по роли Человека-муравья).

До этого Камала Харрис опередила Трампа на Гуаме, который считается пророческим регионом.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее стали известны подробности работы над новыми «Мстителями».