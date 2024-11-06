Полиция предупредила о риске насилия в Вашингтоне после президентских выборов

В центре Вашингтона после подведения итогов президентских выборов и во время проведения инаугурации нового главы государства возможны беспорядки и другие акты насилия. Об этом, ссылаясь на отчет полиции Капитолия, сообщает телеканал ABC News.

Правоохранители указывают на возможность демонстраций протеста, связанных с подсчетом голосов. По их сведениям, группа активистов, имеющая опыт проведения крупномасштабных протестных акций, намерена независимо от итогов выборов устроить беспорядки во время церемонии инаугурации.

Полиция отметила, что в социальных сетях наблюдается большое количество сообщений, в которых утверждается, что результаты выборов будут сфальсифицированы.

В отчете также говорится о попытках России и Ирана посеять среди американцев недоверие к избирательному процессу в стране.

Полиция Капитолия (USCP) является федеральной правоохранительной службой, подчиненной конгрессу США и обеспечивающей его безопасность. Численность USCP составляет около двух тысяч человек.

5 ноября сообщалось, что на территории Капитолия в Вашингтоне полицейские задержали мужчину, имевшего при себе ракетницу и горелку.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в МИД РФ ответили на обвинения США о вмешательстве в выборы.