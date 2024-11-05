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В МИД РФ ответили на обвинения США о вмешательстве в выборы

Захарова: США вновь заводят шарманку, что в их выборы вмешивается Россия

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Станислав Красильников/РИА Новости

США вновь «заводят свою шарманку», что в их выборы якобы вмешивается Россия. Об заявила этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Американские спецслужбы обвинили опять Россию и другие страны, что они якобы распространяют ложь об американских выборах, и внутри американского общества тоже распространяют якобы ложь», — сказала она.

Накануне разведка США в совместном заявлении ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры заявили о попытках иностранных государств, в частности России, вмешаться в американские выборы. По их версии, страны производят видеоролики и создают фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, а также внушить избирателям страх относительно избирательного процесса.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее эксперт спрогнозировал массовые протесты в США после выборов.

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