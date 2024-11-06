Трамп заявил, что готовится к победе

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в видеообращении в своей социальной сети Truth Social, что ожидает большую победу по итогам выборов главы государства.

«Сегодня ночью нас ожидает большая победа», — сказал политик.

Трамп также призвал сторонников Республиканской партии продолжать голосовать, стоять в очередях и не покидать избирательные участки до волеизъявления.

Незадолго до этого политик выразил уверенность, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов, потому что они не являются жестокими людьми.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Илон Маск проголосовал на выборах президента США.