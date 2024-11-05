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В США арестовали сотрудника избирательного участка за угрозы работникам избиркома

В штате Джорджия задержали работника избирательного участка за угрозы взрывов

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Rebecca Cook/Reuters

В американском штате Джорджия арестовали сотрудника избирательного участка, который отправил письмо инспектору избирательной комиссии с угрозами. Об этом сообщили на сайте министерства юстиции США.

По данным следствия, подозреваемый Николас Уимбиш работал на избирательном участке в управлении округа Джонс, где 16 октября поругался с избирателем. На следующий день Уимбиш отправил письмо инспектору по выборам в округе, якобы от того самого избирателя, с которым он поругался накануне. В письме он угрожал сотрудникам избиркома избиением, расстрелом и взрывом. Письмо заканчивалось строчкой: «Взрывное устройство на месте досрочного голосования, сигара горит, будьте осторожны».

Однако обман не удался, и полицейские вышли на Уимбиша. Мужчину задержали и предъявили обвинения в отправке сообщения с угрозами, передаче ложной информации об угрозе взрыва и даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). Если его признают виновным, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы.

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Выборы в США - 2024
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