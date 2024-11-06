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В Милуоки из-за ошибки пересчитают около 30 тысяч бюллетеней

CNN: в Милуоки из-за ошибки пройдет повторный подсчет около 30 тысяч бюллетеней

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Emily Elconin/Reuters

В городе Милуоки в Висконсине пройдет повторный подсчет примерно 30 тыс. бюллетеней для заочного голосования. Об этом сообщает телеканал CNN.

Причиной повторного подсчета стало то, что дверцы счетных машин оказались не закрыты должным образом. После долгого обсуждения возникшей проблемы, которую власти не считают результатом чьего-то злого умысла, было принято решение провести подсчет с помощью машин заново. Все полученные ранее результаты будут обнулены. Процесс пересчета займет около часа.

Представители Республиканской партии США выразили неудовольствие случившимся, назвав инцидент результатом некомпетентной организации выборов в ключевом колеблющемся штате.

6 ноября сообщалось, что избиратели округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд пожаловались на ошибки в работе машин для голосования на одном из участков.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, сколько Трамп и Харрис потратили на президентские выборы.

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