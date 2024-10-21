Стали известны подробности работы над новыми «Мстителями»

Режиссеры Энтони и Джозеф Руссо назвали дату выхода новых «Мстителей». Об этом сообщает Collider.

Братья Руссо отметили, что новую часть «Мстителей» придется ждать больше года. По их словам, съемки кинокомикса начнутся весной 2025 года.

Известно, что звездами следующей части приключений защитников вселенной станут Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа, а также новый состав Фантастической четверки.

В сентябре инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что герой Тома Холланда Человек-паук сыграет более важную роль в пятой части «Мстителей», нежели в предыдущих картинах франшизы.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 1 мая 2026 года. Его созданием займутся братья Джо и Энтони Руссо, снявшие четыре фильма по вселенной MCU: «Первый Мститель: Другая война»; «Первый Мститель: Противостояние»; «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Седьмая часть «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны» выйдет 7 мая 2027 года.

В мае стало известно, что Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала. Премьера анимационного сериала «Люди Икс '97» состоялась на Disney+ 20 марта 2023 года. Он стал первым проектом о мутантах из комиксов Marvel, сделанным после перехода прав на героев к компании Disney.

Ранее стало известно, что Роберт Дауни-младший снимется в новых фильмах Marvel.