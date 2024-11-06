Маск отправился во Флориду для встречи с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отправляется во Флориду, где встретится с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

«Я только что проголосовал, и теперь я направляюсь во Флориду. И я буду там с президентом Трампом, [кандидатом в вице-президенты от республиканцев] Джей Ди [Вэнсом] и кучей других крутых людей», — приводит издание слова миллиардера.

Незадолго до этого NYT писало, что Маск планирует в ночь выборов находиться в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где, по данным CNN, политик будет следить за результатами голосования в компании семьи и друзей.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. Вместе с Трампом на пост главы государства претендует действующий вице-президент США Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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