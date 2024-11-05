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Илон Маск уличил Камалу Харрис во лжи

Маск назвал ложью слова Харрис об отсутствии военных США в зарубежных конфликтах

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Brian Snyder/Reuters

Бизнесмен Илон Маск назвал «наглой ложью» слова вице-президента и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис о том, что ни одного американского военнослужащего нет в зарубежных вооруженных конфликтах. Об этом миллиардер сказал в интервью телеведущему Джо Рогану, опубликованном на странице предпринимателя в соцсети X.

По словам Маска, Харрис, как вице-президент, обладает информацией о всех военных, находящихся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально.

Бизнесмен подчеркнул, что слова Харрис были «наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью».

Харрис утверждала, что в настоящее время впервые в американской истории якобы нет ни одного действующего военнослужащего вооруженных сил США, который бы находился в зоне зарубежных военных конфликтов.

В США 5 ноября стартовали выборы президента США. За высший государственный пост будут бороться Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который в период с 2017 по 2021 год уже возглавлял страну.

Жители американского поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента, в соответствии со сложившейся еще с 1960 года традицией избирательный участок открывается там первым в Соединенных Штатах.

Ранее Маск рассказал о последствиях победы Харрис на выборах в США для всего мира.

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Выборы в США - 2024
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