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Власти Филадельфии опровергли заявления Трампа о «массовом мошенничестве» на выборах

Полиция Филадельфии назвала слова Трампа о мошенничестве дезинформацией

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Rachel Wisniewski/Reuters

В полицейском управлении Филадельфии заявили, что у них нет доказательств «массового мошенничества» во время голосования, о котором говорил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN.

Городской комиссар Филадельфии от Республиканской партии Сет Блюстейн заявил, что обвинения Трампа «абсолютно не соответствуют действительности».

Он назвал слова политика «дезинформацией» и отметил, что «голосование в Филадельфии было безопасным и надежным».

Избирательная служба окружного прокурора получила около 55 жалоб от избирателей, большинство из которых касалось предвыборной агитации, пишет CNN.

Дональд Трамп ранее на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что ведется «много разговоров» о массовом мошенничестве в Филадельфии. Он также добавил, что правоохранительные органы «на подходе». Что это за мошенничество и кто о нем сообщил, политик не уточнял.

Ранее Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах в пользу Харрис.

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Выборы в США - 2024
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