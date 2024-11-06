Илон Маск обвинил Google в предвзятости на фоне выборов

Американский миллиардер Илон Маск обвинил корпорацию Google в предвзятых поисковых результатах о выборах президента в США.

На своей странице в соцсети Х он перепостил видеозапись экрана, сделанную другим пользователем, на которой видно, что поисковик Google показывает раздел «Где проголосовать» с картой для кандидата от демократов Камалы Харрис, но не для республиканца Дональда Трампа.

Маск спросил у своих подписчиков, видит ли кто-то из них подобное. Часть из них подтвердила это.

В комментарии к владельцу Х пришли представители Google.

В корпорации объяснили, что панель «где голосовать» срабатывает для некоторых конкретных поисков, потому что Харрис — это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с «Вэнсом». Там пообещали все исправить, при этом призвали обратить внимание, что очень немногие люди ищут места для голосования таким образом.

Маск в ответ поблагодарил Google за разъяснение ситуации.

1 ноября миллиардер заявил, что опасается мести властей США в случае проигрыша Трампа. Он считает, что у него могут отозвать гражданство США из-за возможной лжи в миграционных документах.

Ранее Маск заявил, что в случае победы Харрис власти США заблокируют X.