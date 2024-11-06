Назван пост, на который могут назначить ушедшего в отставку главу Коми Уйбу

Отправленный в отставку глава Республики Коми Владимир Уйба может получить руководящую должность в одном из новых регионов. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации главы Коми.

Уйба может получить высокий пост, связанный с военной операцией на Украине и военной сферой.

«В местной администрации предполагают, что он может занять руководящую должность в одном из новых регионов — например, в ЛНР, где расположен город Ровеньки, подшефный властям республики», — говорится в материале.

По словам источников издания, экс-глава региона «активно помогал восстанавливать город и его инфраструктуру».

Они также назвали чиновника «системным человеком», который никогда не обсуждает установки федерального центра, поэтому, пишет «Ъ», он не может не принять предложение о новой работе.

5 ноября Владимир Уйба заявил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Его место займет глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Ранее об отставке сообщил губернатор Ростовской области.