Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван пост, на который могут назначить ушедшего в отставку главу Коми Уйбу

«Ъ»: экс-глава Коми Уйба может получить руководящую должность в ЛНР

close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Отправленный в отставку глава Республики Коми Владимир Уйба может получить руководящую должность в одном из новых регионов. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации главы Коми.

Уйба может получить высокий пост, связанный с военной операцией на Украине и военной сферой.

«В местной администрации предполагают, что он может занять руководящую должность в одном из новых регионов — например, в ЛНР, где расположен город Ровеньки, подшефный властям республики», — говорится в материале.

По словам источников издания, экс-глава региона «активно помогал восстанавливать город и его инфраструктуру».

Они также назвали чиновника «системным человеком», который никогда не обсуждает установки федерального центра, поэтому, пишет «Ъ», он не может не принять предложение о новой работе.

5 ноября Владимир Уйба заявил, что покидает пост в связи с переходом на новое место работы. Его место займет глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Ранее об отставке сообщил губернатор Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами