Google устранил ошибку в поисковике с местоположением избирательных участков

Компания Google объявила на своей странице в соцсети Х об исправлении проблемы в поисковике, из-за которой информация о местонахождении участков для голосования за кандидата в президенты США Дональда Трампа якобы была скрыта.

Комментируя сообщения о неполадках в поиске, корпорация сообщила, что проблема уже устранена, а вызвана она была одноименным округом Харрис в штате Техас.

«Харрис — это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с «Вэнсом», потому что это также название округа», – сказано в сообщении Google.

Незадолго до этого американский предприниматель Илон Маск обвинил компанию в предвзятых поисковых результатах о выборах президента в США. На своей странице в соцсети Х он перепостил видеозапись экрана, сделанную другим пользователем, на которой видно, что поисковик Google показывает раздел «Где проголосовать» с картой для кандидата от демократов Камалы Харрис, но не для республиканца Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп сообщил о мошенничестве на выборах.