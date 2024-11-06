Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Google устранил ошибку в поисковике с местоположением избирательных участков

Google объяснил «предвзятый» поиск по выборам в США «округами-тесками» кандидатов

close
Depositphotos

Компания Google объявила на своей странице в соцсети Х об исправлении проблемы в поисковике, из-за которой информация о местонахождении участков для голосования за кандидата в президенты США Дональда Трампа якобы была скрыта.

Комментируя сообщения о неполадках в поиске, корпорация сообщила, что проблема уже устранена, а вызвана она была одноименным округом Харрис в штате Техас.

«Харрис — это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с «Вэнсом», потому что это также название округа», – сказано в сообщении Google.

Незадолго до этого американский предприниматель Илон Маск обвинил компанию в предвзятых поисковых результатах о выборах президента в США. На своей странице в соцсети Х он перепостил видеозапись экрана, сделанную другим пользователем, на которой видно, что поисковик Google показывает раздел «Где проголосовать» с картой для кандидата от демократов Камалы Харрис, но не для республиканца Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп сообщил о мошенничестве на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами