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Спецслужбы США в случае беспорядков перекроют парк у Белого дома

РИА Новости: власти в случае беспорядков перекроют Лафайет-сквер у Белого дома

Американские правоохранительные органы в случае начала массовых беспорядков намерены перекрыть расположенный у Белого дома Лафайет-сквер. Об этом РИА Новости сообщила представитель Секретной службы США.

По ее словам, в спецслужбах не знают, как в дальнейшем начнут развиваться события в центре Вашингтона. Поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций правоохранители перекроют сквер. Если же никаких беспорядков не произойдет, то ночью вход в парк останется открытым.

Сейчас власти уже обнесли дополнительным забором не только Белый дом, но и Лафайет-сквер. Вход на территории открыт для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота.

5 ноября на территории Капитолия в Вашингтоне полицейские задержали мужчину, имевшего при себе ракетницу и горелку.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии Республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России не исключили гражданской войны в США из-за избирательной системы.

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Выборы в США - 2024
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