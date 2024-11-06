Спецслужбы США в случае беспорядков перекроют парк у Белого дома

Американские правоохранительные органы в случае начала массовых беспорядков намерены перекрыть расположенный у Белого дома Лафайет-сквер. Об этом РИА Новости сообщила представитель Секретной службы США.

По ее словам, в спецслужбах не знают, как в дальнейшем начнут развиваться события в центре Вашингтона. Поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций правоохранители перекроют сквер. Если же никаких беспорядков не произойдет, то ночью вход в парк останется открытым.

Сейчас власти уже обнесли дополнительным забором не только Белый дом, но и Лафайет-сквер. Вход на территории открыт для всех желающих, но только через отведенные для этого ворота.

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