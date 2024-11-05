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Спикер Джонсон предсказал крупную победу Трампа на выборах в США

Спикер Джонсон предрек Трампу крупную победу на выборах президента США

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Reuters

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон предрек Дональду Трампу крупную победу на выборах главы государства, чему поспособствует поддержка избирателей, впервые поддержавших Республиканскую партию. Его слова приводит Fox News.

Он отметил, что посетил множество предвыборных мероприятий республиканцев и заметил, «что туда приходят люди, которые никогда там раньше не были». По его предположению, голосование испаноязычных и латиноамериканских граждан «станет историческим».

«Моя интуиция подсказывает мне, что мы превзойдем опросы. Трамп всегда выигрывает в опросах. Я верю в это. Но я хочу сказать, что важен каждый голос, особенно в колеблющихся штатах. Ничего не принимайте на веру. Сегодня нам нужен каждый голос», — заявил Джонсон.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Хейли призвала голосовать за Трампа, несмотря на «ненависть миллионов».

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Выборы в США - 2024
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