Соратник Трампа проголосовал и предрек «золотой век процветания» в случае победы

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс проголосовал на выборах главы государства в штате Огайо и предрек «золотой век процветания» в случае победы Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Он выразил надежду на будущую победу на выборах, но отметил, что вне зависимости от итогов страна «будет частично разочарована». Чтобы залечить раскол в стране, необходимо попытаться управлять государством так хорошо, насколько это возможно.

«У нас может наступить золотой век процветания», — сказал он о потенциальной администрации Трампа-Вэнса.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Хейли призвала голосовать за Трампа, несмотря на «ненависть миллионов».