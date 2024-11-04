Генсек оценил сообщения о военных Северной Кореи в России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш обеспокоен информацией об отправке военных КНДР в Россию, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Гутерриш также выразил обеспокоенность в том, что подобная ситуация может подразумевать отправку северокорейских войск в зону Российско-украинского конфликта.

Необходимо сделать все возможное, чтобы избежать любой интернационализации этого конфликта, добавил Дюжаррик.

3 ноября сообщалось, что Россия пообещала отправить войска в КНДР на случай войны с Южной Кореей.

По словам члена разведывательного национального комитета Национальной ассамблеи, бывшего посла Сеула в РФ Ви Сон Лака, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы продлится и после российско-украинского конфликта.

Накануне сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания.

Ранее стало известно неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.