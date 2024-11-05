Депутата Верховной рады Куницкого подозревают в побеге за границу

На Украине депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Куницкий уехал в командировку за пределы страны и не вернулся. Об этом рассказало украинское издание Bihus.info.

Издание указывает, что «Куницкий, похоже, сбежал с Украины» в загранкомандировку и не вернулся. Ходившие об этом слухи Bihus.info называет «небезосновательными» и констатирует, что в настоящее время депутат находится за рубежом. Где именно, не уточняется.

По данным издания, информация косвенно подтверждается открытыми данными с сайта Верховной рады, где можно узнать, что парламентарий не принимал участие ни в одном из голосований в течение всего октября.

В сентябре киевское управление Национальной полиции сообщило, что полицейские проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя парламентария не называлось, однако, по данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.

Ранее из Украины сбежал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.