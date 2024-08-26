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Поддержавший УПЦ нардеп незаконно покинул Украину

Подозреваемый в нападении на военного депутат Рады Дмитрук покинул Украину

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Артем Дмитрук/Twitter

Народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, которого заподозрили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно покинул страну. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Дмитрук также известен тем, что активно защищает Украинскую православную церковь (УПЦ).

По данным издания, 24 августа депутат пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Генпрокуратура Украины 25 августа сообщила, что Дмитрук, будучи в Одессе с несколькими людьми, напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался отнять у него оружие. В другой раз уже в Киеве депутат в ходе спора с военнослужащим несколько раз ударил его, в том числе по голове.

Дмитрук назвал обвинения против него «абсолютно выдуманной историей». 25 августа он написал в Telegram-канале, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского его пытаются арестовать.

Дмитрук был депутатом партии «Слуга народа» до ноября 2021 года, откуда его исключили за «не всегда коллегиальное поведение».

Кроме того, парламентарий осудил Вооруженные силы Украины за атаку на Курскую область России и поддерживал УПЦ.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее Дмитрий Медведев назвал «полноценным сатанизмом» запрет УПЦ на Украине.

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