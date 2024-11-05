Журналист не исключил, что результаты выборов в США «будут оспорены на улицах»

Выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам. Об этом пишет журналист Sky News Дэвид Блевинс.

«Многие на стороне республиканцев считают, что будущее находится в прошлом. Дональд Трамп много говорит об американской мечте. Он говорит о возвращении этой предполагаемой золотой эры. Но, конечно, многие среди демократов считают, что американская мечта превратилась в кошмар во время его первого срока из-за противоречий, которыми было окутано его пребывание в Белом доме, и из-за его неотфильтрованного подхода ко всему», — сказал Блевинс.

По его словам, США являются «глубоко разделенной страной», и многие считают, что результаты выборов будут «неизбежно оспорены в судах». Кроме того, считает журналист, есть реальные опасения, что результаты выборов «будут оспорены на улицах».

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее победу Харрис на выборах в США назвали «меньшим злом».