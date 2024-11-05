Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналист не исключил, что результаты выборов в США «будут оспорены на улицах»

Журналист Блевинс: результаты выборов в США могут быть оспорены на улицах

close
Julio Cortez/AP

Выборы президента США представляют собой «исторический день», поскольку перед Америкой стоит выбор между первой женщиной-президентом и «президентом-преступником», а результаты голосования могут привести к массовым беспорядкам. Об этом пишет журналист Sky News Дэвид Блевинс.

«Многие на стороне республиканцев считают, что будущее находится в прошлом. Дональд Трамп много говорит об американской мечте. Он говорит о возвращении этой предполагаемой золотой эры. Но, конечно, многие среди демократов считают, что американская мечта превратилась в кошмар во время его первого срока из-за противоречий, которыми было окутано его пребывание в Белом доме, и из-за его неотфильтрованного подхода ко всему», — сказал Блевинс.

По его словам, США являются «глубоко разделенной страной», и многие считают, что результаты выборов будут «неизбежно оспорены в судах». Кроме того, считает журналист, есть реальные опасения, что результаты выборов «будут оспорены на улицах».

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее победу Харрис на выборах в США назвали «меньшим злом».

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами