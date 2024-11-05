Азербайджан дал ответ на предложения Армении по мирному договору спустя два месяца

Армения получила новые предложения Азербайджана по заключению мирного договора спустя два месяца. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян, Ереван получил ответные предложения в 11-й редакции.

«Сегодня получены ответные предложения азербайджанской стороны относительно проекта мирного договора (11-я редакция)», — пояснила она.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить мирный договор между государствами к финальной стадии и подписанию.

Обсуждение демилитаризации границ и других вопросов, которые позволяют установить мир между Арменией и Азербайджаном, прошло в Казани в ходе саммита БРИКС+.

Ранее Генштаб ВС Армении заявил, что опасности военной эскалации между Ереваном и Баку нет.