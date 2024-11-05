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Азербайджан дал ответ на предложения Армении по мирному договору спустя два месяца

Баку ответил Еревану на планы по мирному договору через два месяца

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Shutterstock/esfera

Армения получила новые предложения Азербайджана по заключению мирного договора спустя два месяца. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян, Ереван получил ответные предложения в 11-й редакции.

«Сегодня получены ответные предложения азербайджанской стороны относительно проекта мирного договора (11-я редакция)», — пояснила она.

В конце октября премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить мирный договор между государствами к финальной стадии и подписанию.

Обсуждение демилитаризации границ и других вопросов, которые позволяют установить мир между Арменией и Азербайджаном, прошло в Казани в ходе саммита БРИКС+.

Ранее Генштаб ВС Армении заявил, что опасности военной эскалации между Ереваном и Баку нет.

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