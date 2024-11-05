В Петербурге вакантный мандат Вишневского передали другому представителю «Яблока»

Избирательная комиссия Петербурга утвердила решение о передаче вакантного мандата депутата городского законодательного собрания седьмого созыва Ольге Штанниковой (партия «Яблоко»). Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Максим Мейксин.

По словам Мейксина, вакантный мандат был передан Ольге Штанниковой как зарегистрированному кандидату, предложенному политической партией «Яблоко» по единому избирательному округу в составе того же зарегистрированного списка кандидатов.

28 октября депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции «Яблоко» Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) объявил о досрочном сложении полномочий. В своем Telegram-канале он написал, что категорически не согласен с решением Минюста о признании его иноагентом, однако действующее законодательство вынуждает его выйти из состава заксобрания.

Минюст признал Вишневского иноагентом в марте. Согласно закону, иностранным агентам запрещено занимать выборные должности, для оспаривания этого статуса в суде дается полгода. По словам Вишневского, он продолжит тяжбы по этому поводу.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов назвал иноагентов «врагами государства и народа».