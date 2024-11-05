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В МИД РФ изучат предложения США, если их политика изменится после выборов

Захарова: РФ изучит предложения США, если их политика изменится после выборов

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Depositphotos

Россия будет готова изучить предложения США, если в американской политике что-то изменится после выборов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с президентскими выборами в США.

«России все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия будет решительно отстаивать свои интересы, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

О процедуре голосования на президентских выборах США — в материале Газеты.Ru.

Ранее в России предрекли беспорядки в США в случае победы Трампа на выборах.

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