Путин высказался о попытках нанести стратегическое поражение России

Президент России Владимир Путин назвал иллюзорными попытки западных стран нанести стратегическое поражение РФ. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот 28 вновь прибывших послов иностранных государств, передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что в настоящее время Запад взял враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта на Украине. При этом планы западных государств по нанесению стратегического поражения России, по словам Путина, глубоко ошибочны.

«Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», — сказал глава государства.

Также в ходе церемонии вручения верительных грамот Путин в очередной раз подтвердил готовность России к переговорам по поводу разрешения украинского вопроса. Российский лидер отметил, что Москва всегда будет привержена логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфликтам.

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