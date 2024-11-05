Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о попытках нанести стратегическое поражение России

Путин назвал иллюзорными попытки нанести стратегическое поражение России

close
Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин назвал иллюзорными попытки западных стран нанести стратегическое поражение РФ. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот 28 вновь прибывших послов иностранных государств, передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что в настоящее время Запад взял враждебный курс на эскалацию и затягивание конфликта на Украине. При этом планы западных государств по нанесению стратегического поражения России, по словам Путина, глубоко ошибочны.

«Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа», — сказал глава государства.

Также в ходе церемонии вручения верительных грамот Путин в очередной раз подтвердил готовность России к переговорам по поводу разрешения украинского вопроса. Российский лидер отметил, что Москва всегда будет привержена логике взаимовыгодного сотрудничества со странами и не стремится к конфликтам.

Ранее Вучич назвал разницу между Россией и Западом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами