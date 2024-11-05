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В США открыли первые участки для голосования на выборах президента

РИА: в США открыли первые участки для голосования на выборах президента

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Rebecca Cook/Reuters

В США открыли первые участки для голосования на президентских выборах в ряде штатов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Так, свой голос уже могут отдать избиратели штатов Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Американская процедура голосования на президентских выборах сильно отличается от систем в других демократических странах и может показаться непонятной и запутанной. В преддверии выборов 5 ноября «Газета.Ru» разобралась, как будет определяться победитель между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, какие особенности у подведения итогов выборов в США и почему последнее слово — за выборщиками, а не за избирателями.

Ранее в Совфеде назвали факторы, влияющие на исход выборов в США.

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Выборы в США - 2024
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